لجنة خارطة الطريق تعلن لقاءات مرتقبة مع «الرئاسي» و«الدولة» والأحزاب

الاجتماع الثاني للجنة خارطة الطريق، 1 يناير 2022. (مجلس النواب)

أعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب، السبت، لقاءات مرتقبة مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، لمناقشة وضع برنامج عمل لها وتحديد الجهات التي سوف تتواصل معها.

وفي السياق، قالت اللجنة في إيجاز صحفي، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

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وأوضحت أنها ستلتقي في المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية وفقًا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.

وتشكلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021، حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وفي 28 ديسمبر، بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب، مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة لوضع «خارطة طريق للمرحلة المقبلة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية»، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.