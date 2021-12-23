إدارة الأصول بـ«المركزي» تناقش آليات الاستثمار ووضع أسواق المال الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 08:02 مساء
اجتماع إدارة الأصول بمصرف ليبيا المركزي، 23 ديسمبر 2021 (المصرف)

ناقش مصرف ليبيا المركزي آليات الاستثمار والتحليلات المتعلقة بإدارة أصول المصرف ومستجدات أسواق المالية الدولية في اجتماع للجنة المخاطر والاستثمارات بالمصرف.

عُقد الاجتماع صباح الخميس بحضور محافظ المصرف الصديق الكبير، وذلك بعد أن ناقش الثلاثاء الماضي سير عملية الإقفال السنوي لعام 2021، والآثار المترتبة لتعديل سعر الصرف على التزامات المصرف.

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يشار إلى أن مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا قررت الاجتماع في مارس المقبل لتقييم أداء المرحلة الأولى من جهود إعادة توحيد المصرف المركزي، فيما أكدت أهمية وجود «مصرف موحد» بالنسبة للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية، «لما لذلك من فوائد لاستقرار البلاد ومستقبلها».

واجتمع كل من سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كرئاسة مشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، الأسبوع الماضي مع الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري.

وبحث المجتمعون سير جهود توحيد المصرف؛ إذ قدم كل من الكبير والحبري إحاطة بشأن المحرز أخيرًا في جهودهما الرامية للدفع بعملية إعادة توحيد المصرف منذ الجلسة العامة الأخيرة في 9 سبتمبر الماضي التي قدمت خلالها شركة «ديلويت» تقرير المراجعة المالية، وخارطة طريق إعادة توحيد المصرف.

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