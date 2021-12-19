تعرف على حالة توأمين ليبيين بعد 5 أعوام من «جراحة الفصل»

التوأمان عبدالله وعبدالرحمن مع الطبيب الذي أجرى جراحة الفصل، في صورة نشرتها وزارة الصحة 19 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

سلطت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الضوء على حالة توأمين ملتصقين أجريت لهما عملية فصل منذ 5 أعوام في مستشفى الخضراء بطرابلس.

وقالت الوزارة إن التوأمين عبدالله وعبدالرحمن، ولدا قبل خمس سنوات كتوأمين ملتصقين يتشاركان في الكبد والجلد، في حالة نادرة هي الثانية قبل 34 عامًا، حسب إدارة الإعلام بالوزارة.

وزار الطفلان الطبيب د.سالم أبوقصة الذي أجرى لهما عملية الفصل التي استمرت لساعتين العام 2016 بمستشفى الخضراء، تقديرًا وعرفانًا منهما للطبيب الذي كان سببًا في أن ينعما بصحة جيدة.



يشار إلى أن الصحافة السعودية سلطت الضوء منذ عامين على حالة التوأم السيامي الليبي (أحمد ومحمد) اللذين أجريت لهما عملية فصل في المملكة العربية السعودية بنجاح.