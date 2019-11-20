شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 11:06 مساء
طفل من التوأم السيامي الليبي, 20 نوفمبر 2019 (جريدة عكاظ السعودية)

نشرت صحيفة عكاظ السعودية، الصورة الأولى للتوأم السيامي الليبي (أحمد ومحمد) اللذين أجريت لهما عملية الفصل يوم الخميس الماضي، بنجاح.

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الليبي الدكتور عبدالله الربيعة، أن حالة التوأم مستقرة بعد مرور خمسة أيام منذ عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ولفت الربيعة، إلى الطفل أحمد استقرت المؤشرات الحيوية لديه وبدأ الإفاقة، وتم رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، ومن المقرر أن يبدأ بالرضاعة الطبيعة خلال اليومين القادمين، وكذلك استقرت حالة شقيقه محمد، ومن المتوقع رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه خلال اليومين أو الثلاثة القادمة، وفق ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف الربيعة أنهما لا يزالان بحاجة ماسة إلى الرقابة والمتابعة الدائمة من وحدة العناية المركزة للأطفال، موضحا أن الفريق الطبي يقوم بإيضاح الحالة الطبية لوالدي التوأم بشكل مستمر.

رئيس الفريق الطبي يكشف تفاصيل عملية فصل التوأم السيامي الليبي

وكان الربيعة، تحدث عن تفاصيل العملية التي أجريت للتوأم الليبي، مؤكدا نجاح العملية دون الإضرار بالأعضاء المشتركة للطفلين.

طفل من التوأم السيامي الليبي, 20 نوفمبر 2019 (جريدة عكاظ السعودية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شباب ليبيون يشاركون في رحلة «الطريق إلى داكار»