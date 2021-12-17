بوالخطابية: لم يصل كيلوغرام واحد من الأعلاف للمربين في المنطقة رغم وعود الدبيبة والحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 07:15 مساء
أغنام تشرب الماء في أحد المراعي. (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت بلدية طبرق من نفوق الثروة الحيوانية بالمنطقة بسبب نقص الأعلاف، مشيرة إلى أن «أكثر من 700 ألف رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل في خطر بسبب عدم توفر الأعلاف وأن النفوق بدأ في هذه الثروة الهائلة» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الخميس.

وأطلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية استغاثة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونوابه ووزير الزراعة، مؤكدا أن «الثروة الحيوانية في منطقة البطنان في خطر محدق بسبب نقص الأعلاف».

وقال بوالخطابية إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر تعليماته السابقة لتوفير الأعلاف لكن «إلى الآن لم يصل كيلو جرام واحد للمربيين في هذه المنطقة»، معربا عن ثقته «بأن رئاسة الوزراء سوف تتابع هذه الاستغاثة لتوفير الأعلاف بأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الحيوانية في منطقة البطنان التي تمتلك جزء كبير من هذه الثروة على مستوى ليبيا».

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