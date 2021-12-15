المنفي يطلع على مختنقات مطار طبرق واحتياجات الفرع البلدي عمر المختار

لقاء المنفي مع مدير مطار طبرق ورئيس الفرع البلدي عمر المختار. (المجلس الرئاسي)

اطلع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي على المختنقات التي تواجه إدارة مطار طبرق الدولي وكذلك احتياجات الفرع البلدي عمر المختار، وذلك خلال اجتماعه مع مدير عام المطار سعيد جاب الله، ورئيس الفرع البلدي حافظ الغماري، اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة العديد من القضايا التي تخص المطار وتطويره وحل بعض المختنقات التي تواجه إدارته والعاملين به، وكذلك الاطلاع على بعض الاحتياجات والمشاكل التي تواجه المواطنين في الفرع البلدي المعني.

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع على أهمية أن تضطلع الجهات التنفيذية المختصة، بأداء دورها الخدمي في كل المدن والقرى في كل ربوع البلاد، من أجل الصالح العام وتحسين جودة الخدمات في كل المرافق الخدمية للدولة.