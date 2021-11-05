عميد البلدية يؤكد غلق مطار طبرق أمام الرحلات الرسمية حال عدم فتحه للمواطنين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 03:41 مساء
مطار طبرق الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عميد بلدية طبرق، فرج هاشم بوالخطابية، دعمه وتضامنه مع تصريح مدير مطار طبرق سعد جاب الله، إلى «بوابة الوسط»، بشأن إيقاف كافة الرحلات الرسمية والاستثنائية بالمطار، إذا لم يتم فتحه لرحلة بعد غد الأحد، أمام المواطنين.

وشدد عميد البلدية، على وقف جميع رحلات المسؤولين والرحلات الرسمية، وكذلك عدم تزويد الرحلات بالوقود، حتى يتم فتح المطار أمام رحلات الأسبوع المقبل المجدولة لدى مصلحة الطيران المدني، وفق بيان لبلدية طبرق الخميس.

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وبحسب البيان، ناقش بوالخطابية مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هاتفيًا، ضرورة فتح مطار طبرق بشكل عاجل وسريع، لما له من أهمية وتقديرًا للظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية لمواطني البطنان، بشكل خاص، وبرقة بشكل عام، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع جراء إغلاق المطار.

وشدّد البيان على أن الاتصال جاء في ظل معاناة المواطنين ببلديات البطنان بشكل عام وبلدية طبرق بشكل خاص، ولكثرة طلبات الشكاوى المقدمة لعميد بلدية طبرق من قبل المواطنين المتضررين من إقفال مطارات برقة، ومن بينها مطار طبرق «دون مراعاة الظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية» لهم.

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