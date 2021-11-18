مطار طبرق يبحث إعفاء «الليبية للخدمات الأرضية» من مديونية 8 سنوات

مدير عام الشركة الليبية للخدمات الارضية يعقد اجتماعًا مع مدير مطار طبرق الدولي. (صفحة الشركة على فيسبوك)

قال مدير مطار طبرق الدولي سعد جاب الله، الأربعاء، إن إدارة المطار «مستعدة» لإعفاء الشركة الليبية للخدمات الأرضية من المديونية السابقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع جاب الله ومدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية فتحي الدلعوب، بحضور مدير محطة مطار طبرق الدولي صلاح سليم.

- عميد البلدية يؤكد غلق مطار طبرق أمام الرحلات الرسمية حال عدم فتحه للمواطنين

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة الشركة على «فيسبوك»، المشاكل المتعلقة بأعمال خدمات المناولة داخل المطار وطرق إيجاد الحلول المناسبة لها بما لا تؤثر سلبًا على سير العمل.

وتابع البيان: «تمت معالجة ملف المديونية المترتبة على الشركة لمدة تزيد عن 8 سنوات، حيث أبدى مدير عام مطار طبرق الدولي استعداده إعفاء الشركة من المديونية السابقة».