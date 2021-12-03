تدشين مشروع إنشاء مدرسة لأطفال التوحد في أوباري

المجلس المجلس أوباري دشن مشروع إنشاء مدرسة لأطفال التوحد بالبلدية (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

دشن المجلس المجلس أوباري، الخميس، مشروع إنشاء مدرسة لأطفال التوحد بالبلدية، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، بحضور المجلس البلدي ومدير مكتب المعاقين بصندوق التضامن الاجتماعي ووكيل عام ديوان البلدية وعدد من أعيان البلدية وأعيان محلة الديسة.

ووفق بيان نشرته صفحة البلدية على فيسبوك، يأتي تنفيذ هذا المشروع إثر تبرع أحد المواطنين بمنطقة الديسة بقطعة أرض تبلغ مساحتها 3000 م مربع لصالح صندوق التضامن الاجتماعي فرع أوباري، باعتباره الجهة المخولة تنفيذ المدرسة التي ستُحدث نقلة نوعية لصالح هذه الشريحة المهمة، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.

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وأفاد البيان بأن مدة تنفيذ المشروع ستكون 18 شهرًا، ويشمل تنفيذ عدد من المرافق الحيوية التي يستفاد منها أطفال التوحد في شتی المجالات التي تُعنی بذوي الاحتياجات الخاصة.

المجلس المجلس أوباري دشن مشروع إنشاء مدرسة لأطفال التوحد بالبلدية (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

المجلس المجلس أوباري دشن مشروع إنشاء مدرسة لأطفال التوحد بالبلدية (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

المجلس المجلس أوباري دشن مشروع إنشاء مدرسة لأطفال التوحد بالبلدية (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)