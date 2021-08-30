الدبيبة: افتتاح أكاديمية للتوحد في طرابلس الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 08:15 مساء
الدبيبة خلال زيارته لأكاديمية التوحد في الأردن، 30 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى تعزيز الشراكة مع الأكاديمية الأردنية للتوحد ونقل تجربتها لنظيرتها الليبية المزمع افتتاحها خلال الأسبوع المقبل في طرابلس.

وأكد الدبيبة خلال زيارته إلى مقر الأكاديمية صباح اليوم في الأردن، ضرورة الاهتمام بكل أطفال التوحد في ليبيا، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة نشرته منصة «حكومتنا».

- ملك الأردن يستقبل الدبيبة في عمان

وقد رافقه خلال الزيارة كل من وزيري الصحة والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضو مجلس النواب إدريس المغربي، ورئيس مؤسسة الاستثمار، ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية.

وقال البيان إن الزيارة هدفها الاطلاع على أوضاع الأطفال الليبيين الموجودين بالمركز، حيث استعرض مدير الأكاديمية الأوضاع داخلها والبرامج المعدة للأطفال، إذ شدد الدبيية على عدة نقاط أساسية أهمها تسوية الالتزامات المالية للأكاديمية وخلق وتعزيز الشراكة معها.

الدبيبة خلال زيارته لأكاديمية التوحد في الأردن، 30 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة خلال زيارته لأكاديمية التوحد في الأردن، 30 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة خلال زيارته لأكاديمية التوحد في الأردن، 30 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة خلال زيارته لأكاديمية التوحد في الأردن، 30 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني
دولى
معيتيق يدعو عقيلة صالح إلى «مبادرة وطنية»
ليبيا
الصحة العالمية تحذر من وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر
دولى
«إيدا» يغرق نيو أورلينز الأميركية في الظلام
دولى
اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.. سباق دبلوماسي وسط توتر إقليمي
ليبيا
الجفاف يهدد سورية جراء تراجع مستوى نهر الفرات ومناوشات سياسية
عربى
الإكوادور تعتزم إقامة منشأة كهروضوئية تنتج 14.8 ميغاوات باستثمارات 63 مليون ...
اقتصاد
الدبيبة يطلب من رئاسة «النواب» موافاة الحكومة بنقاط الاستجواب
ليبيا
بحضور العوكلي ومدير فرع بنغازي.. صنع الله يرأس اجتماعًا لـ«إدارة مؤسسة النفط»
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
بالقاضية الـ18 يحسم الزناد نزاله ضد المونتونيغري سكريليج (فيديو)
رياضة محلية
«صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط
ليبيا
عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
ما بعد تصريحات الدبيبة.. انتقادات وردود فعل «لاذعة» في تونس وليبيا
ليبيا
مظاهرة في بني وليد ضد الفساد والجهوية
ليبيا
مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

موقع فرنسي يكشف عن مقترحات أميركية لإنقاذ «انتخابات 24 ديسمبر»