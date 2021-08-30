الدبيبة: افتتاح أكاديمية للتوحد في طرابلس الأسبوع المقبل

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى تعزيز الشراكة مع الأكاديمية الأردنية للتوحد ونقل تجربتها لنظيرتها الليبية المزمع افتتاحها خلال الأسبوع المقبل في طرابلس.
وأكد الدبيبة خلال زيارته إلى مقر الأكاديمية صباح اليوم في الأردن، ضرورة الاهتمام بكل أطفال التوحد في ليبيا، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة نشرته منصة «حكومتنا».
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وقد رافقه خلال الزيارة كل من وزيري الصحة والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضو مجلس النواب إدريس المغربي، ورئيس مؤسسة الاستثمار، ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية.
وقال البيان إن الزيارة هدفها الاطلاع على أوضاع الأطفال الليبيين الموجودين بالمركز، حيث استعرض مدير الأكاديمية الأوضاع داخلها والبرامج المعدة للأطفال، إذ شدد الدبيية على عدة نقاط أساسية أهمها تسوية الالتزامات المالية للأكاديمية وخلق وتعزيز الشراكة معها.