ملك الأردن يستقبل الدبيبة في عمان

لقاء ملك الأردن عبدالله بن الحسين والدبيبة، الأحد 29 أغسطس 2021. (بترا)

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بقصر الحسينية في العاصمة عمان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسُبُل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضافت أن الملك عبدالله أكد خلال اللقاء وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها الشقيق.

حضر اللقاء رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.

لقاء ملك الأردن عبدالله بن الحسين والدبيبة، الأحد 29 أغسطس 2021. (بترا)

لقاء ملك الأردن عبدالله بن الحسين والدبيبة، الأحد 29 أغسطس 2021. (بترا)

لقاء ملك الأردن عبدالله بن الحسين والدبيبة، الأحد 29 أغسطس 2021. (بترا)

لقاء ملك الأردن عبدالله بن الحسين والدبيبة، الأحد 29 أغسطس 2021. (بترا)