مركز العمليات المشتركة بطرابلس ينظم ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» بحضور الكوني

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

نظم مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى، اليوم الأحد، ورشة عمل، حول «احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون»، بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وحضر الورشة آمر المركز اللواء حسين رمضان، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وممثلي وسائل الإعلام، ومندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وناقشت الورشة الحلول المطروحة لـ«جمع السلاح تحت سلطة القانون»، والعوامل المعرقلة والمساعدة على جمعه، كما بحثت دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وإبراز دورها في حفظ الأمن، والعمل على إيجاد آلية صدور قوانين تنظم جمع السلاح وإلزام الجميع بالتنفيذ، ووضع رؤية لاحتكاره من قبل الدولة، والوصول إلى تصورات متكاملة بشأن جمعه، وإيقاف دخوله إلى التراب الليبي «خارج الشرعية»، وإعادته للدولة واستخدامه وفق القانون.

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وأكد الكوني، في كلمة خلال افتتاح الورشة، أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون، تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة الليبية ودول المنطقة عمومًا، مشيرًا إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا وما صاحبها من تداعيات انتشار السلاح بشكل كبير.

وأضاف أن وجود الأسلحة خارج سلطة القانون، وما صاحب ذلك من «مضار جسيمة» على ليبيا، والجوار الليبي والعالم، يتطلب العمل على إيجاد حل من أجل جمع السلاح وإعادته للدولة، ومن ثم استخدامه وفق القانون وأن يشمل ذلك كامل التراب الليبي.

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» في طرابلس, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)