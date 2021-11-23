الكوني يبحث مع مفوض الجوار بالاتحاد الأوروبي آليات مكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود

الكوني، مع مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارييلي, 23 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مع مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارييلي، آليات مكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاءات الكوني، التي يعقدها مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ضمن زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وحضر اللقاء الذي عُقِد اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، والوفد رفيع المستوى المرافق للكوني.

وتناولت المحادثات الشراكة الليبية - الأوروبية، تجاه برامج التنمية المكانية في الجنوب، ومكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب، والاستراتيجية الليبية لمعالجة «موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية»، ودعم الاتحاد الأوروبي لسير العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.