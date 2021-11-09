حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 07:43 مساء
سيارات مخالفة جرى حجزها من قبل قسم المرور في سرت خلال الحملة الأمنية. (الإنترنت)

أطلق قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن سرت، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية تستهدف ضبط السيارات المخالفة بمختلف شوارع ومفترقات المدينة.

وقال مصدر من مديرية أمن سرت إن الحملة الأمنية لرجال المرور تمكنت من ضبط سيارات مخالفة دون اللوحات، وأيضًا إزالة الزجاج المعتم والستائر، والتصدي لمخترقي قواعد المرور بالشوارع والإشارات الضوئية.

وأهاب قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن سرت بالمواطنين إلى ضرورة التعاون معهم، وإزالة الزجاج المعتم من السيارات وتركيب اللوحات المعدنية وإتمام الإجراءات القانونية لمركباتهم الخاصة.

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