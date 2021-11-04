الأمم المتحدة تدعو إلى دعم لجنة «5+5» في تنفيذ خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في القاهرة،30 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

دعت الأمم المتحدة «الدول الأعضاء لدعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات الليبية وكذا دول الجوار إلى تنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بطريقة تضمن استقرار ليبيا» وفق الخطة الموقعة في جنيف يوم 8 أكتوبر الماضي والتي وافقت عليها السلطات الليبية، بحسب بيان أصدرته بعثتها للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، حول اجتماع اللجنة العسكرية في القاهرة في الأول من نوفمبر الجاري بالقاهرة بحضور ممثلين من تشاد والنيجر والسودان.

وقالت البعثة في البيان إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع ممثلي تشاد والنيجر والسودان الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة جرى خلاله الاتفاق «على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة».

تفاصيل آلية الاتصال المتفق عليها بين لجنة «5+5» ودول الجوار

وأوضحت البعثة أن هذه «الآلية ستمكن من اتخاذ الخطوات الأولى من عملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار بشكل كامل احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها» وتهدف إلى تعزيز خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، الموقعة في جنيف في 8 أكتوبر الماضي والتي أقرتها السلطات الليبية.

- لجنة «5+5» تطلع أبو الغيط على نتائج اجتماعاتها بالقاهرة

- كوبيش: «5+5» تعتزم وضع خطة وآلية خروج لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب

- انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة

وأضافت البعثة أن آلية الاتصال التي جرى الاتفاق على إنشائها في القاهرة «تضع تصورا للجان الاتصال والتنسيق في ليبيا ودول الجوار والتي سيتم تكليفها بالتواصل والتنسيق بغرض سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وكذا عقد الاجتماعات بين اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية وممثلي دول الجوار (من تشاد والنيجر والسودان) خلال عملية التنفيذ، كما تلقي الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به الأطراف الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية في دعم هذه العملية».

ونوّهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنه «سيتم إنشاء هذه الآلية في كل بلد بالتنسيق مع السلطات المعنية»، مشيرة إلى أن «اللجنة العسكرية المشتركة أكدت أهمية التواصل والتنسيق مع جميع دول الجوار لدعم تنفيذ خطة العمل» بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

كوبيش يشيد بنتائج اجتماع لجنة «5+5» في القاهرة

وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بمساعي اللجنة العسكرية المشتركة المستمرة واصفا نتائج اجتماع القاهرة بـ«الإنجاز المهم الذي يمكّن من اتخاذ خطوات عملية لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب القادمين من هذه البلدان كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل وفي حينه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)».

وأضاف كوبيش: «يشرفني أن أشهد هذا التقدم الذي حققته كل من ليبيا وتشاد والنيجر والسودان بروح المصلحة المشتركة والشراكة التي ستفسح المجال للاستقرار المستدام والأمن والتنمية والتعاون في المنطقة»، معتبرا ذلك «استجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي ويخلق المزيد من الزخم الإيجابي في ضوء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر».

وأثنى كوبيش أيضا على مصر لاستضافتها ودعمها للاجتماع المهم الذي جاء بطلب من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ويسرته البعثة الأممية، لافتا إلى أن الدور المصري «ساهم في نجاح الاجتماع، كما أقر به المشاركون».

الأمم المتحدة تدعو لجنة «5+5» لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

ما أشادت الأمم المتحدة «بالروح الوطنية والالتزام الذي تمتعت بهما اللجنة العسكرية المشتركة، حيث عمل أعضاؤها كيدٍ واحدةٍ»، داعية اللجنة إلى «اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة الأمم المتحدة من خلال نشر المجموعة الأولى من المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار، والذي جرى في 21 أكتوبر».

ودعت البعثة «باسم الأمم المتحدة، الدول الأعضاء لدعم اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية وكذا دول الجوار في تنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بطريقة تضمن استقرار ليبيا وجميع دول الجوار»، لافتة إلى أنها «تعوّل على التعاون والتنسيق المستمرين مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية ولا سيما شركائها التقليديين المتمثلين في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي» وفق البيان.