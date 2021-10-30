كوبيش في اجتماع القاهرة: «5+5» تعتزم وضع خطة وآلية خروج لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي يان كوبيش، إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعتزم وضع «خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين».

وأضاف في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية بالقاهرة، اليوم السبت، إنه جرى «الإقرار بخطة العمل في مؤتمر مبادرة دعم الاستقرار المنعقد في طرابلس في 21 أكتوبر بحضور وزراء خارجية تشاد والنيجر والسودان، فضلاً عن ممثلين عن اللجنة العسكرية المشتركة الذين قدموا هذه الخطة».

وأشار إلى أن «اللجنة العسكرية المشتركة أرست الأساس لعملية السلام والعملية السياسية في ليبيا»، مضيفًا «إن اجتماع القاهرة اليوم، والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه، ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر المهم أيضًا في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».

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وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، في وقت سابق السبت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلين عن دول جوار ليبيا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وحسب الوكالة المصرية، تعتزم «5+5» خلال اجتماعها الثاني في مصر مناقشة سُبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممي يان كوبيش، وبما يساهم في دعم الحلول السياسية. ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية.

وسبق لمصر أن استضافت اجتماعًا أمنيًا موسعًا في سبتمبر العام 2020 لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية، وحينها أعلنت البعثة الأممية أن جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة توصلت إلى «مجموعة توصيات مهمة» في ختام محادثات مباشرة جرت بين «وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة، ويمثلان كلًا من حكومة الوفاق الوطني و«القوات المسلحة العربية الليبية».