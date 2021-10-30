انطلاق اجتماعات لجنة «5+5» في القاهرة

من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في القاهرة،30 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلين عن دول جوار ليبيا، وفق كالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وحسب الوكالة المصرية، تعتزم «5+5» خلال اجتماعها الثانى فى مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيش، وبما يساهم فى دعم الحلول السياسية. ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراءها فى 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية.

وسبق لمصر أن استضافت اجتماعا أمنيا موسعا للجنة العسكرية المشتركة في مدينة الغردقة المصرية في سبتمبر العام 2020 لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية، وحينها أعلنت البعثة الأممية أن جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة توصلت إلى «مجموعة توصيات مهمة» في ختام محادثات مباشرة جرت بين «وفدين يضمان ضباطا من الجيش والشرطة، ويمثلان كلا من حكومة الوفاق الوطني و«القوات المسلحة العربية الليبية».

وقالت البعثة في بيان إن المحادثات التي جرت على مدى يومين من 28-29 سبتمبر سادتها «روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة»، موضحة أنه «تمت مناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحّة».

لجنة (5+5) تقر خطة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا بـ«شكل تدريجي ومتوازن ومتزامن»

البعثة الأممية تعلن توصيات المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في الغردقة

يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة (5+5) مؤخرا كان في مقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، حيث قررت «إعداد وإقرار» خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».