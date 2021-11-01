لجنة «5+5» تستعرض أمام أبو الغيط نتائج اجتماعاتها بالقاهرة

الأمين العام للجامعة العربية يستقبل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (الموقع الإلكتروني للجامعة العربية)

استعرضت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، اليوم الإثنين، نتائج اجتماعاتها في القاهرة، خلال لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وأفاد بيان للجامعة العربية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن أبو الغيط استقبل ظهر الإثنين اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بمقر الجامعة في القاهرة.

نتائج المداولات

ونقل البيان عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن المجتمعين أطلعوا أبو الغيط على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، والتي توِّجت بإقرار وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إقرار خطة عمل خلال الاجتماع الأخير بجنيف الشهر الماضي، تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة استعرضوا نتائج اجتماعاتهم بالقاهرة، التي هدفت إلى إقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الأجنبي بأسره، والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول جوار الجنوب الليبي، كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبية.

إخلاء ليبيا من الوجود العسكري الأجنبي

وأوضح أن الأمين العام أكد، في حديثه مع أعضاء اللجنة، الأهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي، مثنيًا في هذا الإطار على عمل اللجنة العسكرية وإنجازاتها المتمثلة في وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلي، وكذلك خطة إخراج التواجد العسكري الأجنبي من ليبيا.

وأشار أبو الغيط إلى أن إخلاء الأراضي الليبية من الوجود العسكري الأجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك أمن دول الجوار الأخرى.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مع توفير السبل الكفيلة بإنجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والآليات التنفيذية، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولي سلطة منتخبة بإرادة الليبيين.

أبو الغيط: الجامعة العربية ستقدم الدعم السياسي والفني لليبيا

كما أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية ستقدم كافة سبل الدعم السياسي والفني المطلوب إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة، سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات، ودعم جهود الدولة الليبية في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.

والسبت الماضي، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»؛ لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، وممثلين عن دول جوار ليبيا.