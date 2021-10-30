تشاد والنيجر والسودان تشارك في اجتماع «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 02:48 مساء
من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في القاهرة،30 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

أعرب المبعوث الأممي يان كوبيش عن تقديره لمشاركة «ممثلي تشاد والنيجر والسودان في اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في القاهرة، واستعدادهم للعمل مع اللجنة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بطريقة لا تؤثر على استقرار الوضع في بلدانهم وفي المنطقة».

وشارك كوبيش في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وقال إن في كلمته أمام الجلسة إن «5+5» تعتزم وضع «خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين».

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كما أطلع المبعوث الأممي، وزير الخارجية المصري سامح شكري على نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار. مُثمنًا استضافة القاهرة لاجتماعات مجموعة «5+5»، خلال لقاء في القاهرة اليوم السبت.

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