شكري لـ«كوبيش»: التحركات الدولية يجب أن تؤدي لخروج القوات الأجنبية بالتزامن وبلا استثناء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 02:38 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، 30أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية المصرية)

 أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، «ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في الشأن الليبي إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة»، مشيرًا إلى «أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا»، وذلك خلال مباحثات مع المبعوث الأممي يان كوبيش في القاهرة.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن اللقاء يأتي «في إطار الاتصالات المتوالية التي تُجريها القاهرة مع مختلف الأطراف من أجل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية إن «الوزير شكري شدَّد مُجددًا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلًا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله ذلك التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي».

اقرأ ايضا: كوبيش في اجتماع القاهرة: «5+5» تعتزم وضع خطة وآلية خروج لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب

وتطرَّق اللقاء إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ٢٤ ديسمبر المُقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية استيفاء الأُطر الدستورية لعقد تلك الانتخابات، والتحسب من أي سعي لتأجيل عقدها في موعدها المُحدد، نظرًا للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا، حسب البيان. 

كوبيش يثمن استضافة مصر اجتماع «5+5»
وأطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار. مُثمنًا استضافة القاهرة لاجتماعات مجموعة «5+5».

في وقت سابق السبت، شارك كوبيش في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، وقال إن في كلمته أمام الجلسة إن «5+5» تعتزم وضع «خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: تركيا من الدول الأعلى خطورة بالنسبة للسفر بسبب إصابات «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
إقامة مباريات فرق طرابلس في الدوري الممتاز على ملاعب محايدة
رياضة محلية
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة
منوعات
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
ندوة: «ليبيون يعيدون بناء ليبيا: أفضل الممارسات في الحكم المحلي»
فيديو
كاركاتير حليم - تخصيص مليار دينار آخر لمنحة الزواج وإعادة فتح المنظومة
كاريكاتير
مهمة جديدة لـ«ناسا» في مدار الأرض
علوم وتكنولوجيا
كل ما تريد معرفته عن استخدام الأسلحة في السينما
ثقافة وفن
توزيع صكوك «دعم الزواج» خلال اليومين المقبلين في سرت
ليبيا
«غرينبيس» تقترح منع الرحلات الجوية حين يكون لها بدائل بالقطار
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المعركة الأكبر للمتعافين من «كورونا»