شكري لـ«كوبيش»: التحركات الدولية يجب أن تؤدي لخروج القوات الأجنبية بالتزامن وبلا استثناء

وزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، 30أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، «ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في الشأن الليبي إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة»، مشيرًا إلى «أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا»، وذلك خلال مباحثات مع المبعوث الأممي يان كوبيش في القاهرة.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن اللقاء يأتي «في إطار الاتصالات المتوالية التي تُجريها القاهرة مع مختلف الأطراف من أجل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية إن «الوزير شكري شدَّد مُجددًا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلًا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله ذلك التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي».

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وتطرَّق اللقاء إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ٢٤ ديسمبر المُقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية استيفاء الأُطر الدستورية لعقد تلك الانتخابات، والتحسب من أي سعي لتأجيل عقدها في موعدها المُحدد، نظرًا للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا، حسب البيان.

كوبيش يثمن استضافة مصر اجتماع « 5+5 »

وأطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار. مُثمنًا استضافة القاهرة لاجتماعات مجموعة «5+5».

في وقت سابق السبت، شارك كوبيش في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، وقال إن في كلمته أمام الجلسة إن «5+5» تعتزم وضع «خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين».