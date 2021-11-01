3 ملفات في لقاء أبو الغيط وكوبيش عن الوضع بليبيا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استقبل في القاهرة الأحد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش (موقع جامعة الدول العربية)

ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، 3 ملفات رئيسية، تتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وقوانين الانتخابات والتحضير لمؤتمر باريس، وذلك خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة.



خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط، استمع خلال اللقاء إلى عرض كوبيش حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وفق الموقع الإلكتروني للجامعة العربية.