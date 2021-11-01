3 ملفات في لقاء أبو الغيط وكوبيش عن الوضع بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 01:28 صباحا
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استقبل في القاهرة الأحد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش (موقع جامعة الدول العربية)

ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، 3 ملفات رئيسية، تتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وقوانين الانتخابات والتحضير لمؤتمر باريس، وذلك خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة.

خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية
وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط، استمع خلال اللقاء إلى عرض كوبيش حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وفق الموقع الإلكتروني للجامعة العربية.

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قوانين الانتخابات
وأضاف أن اللقاء بحث كذلك الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي ينظر فيها مجلس النواب حالياً في ضوء التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتيح إجراءها في موعدها المحدد، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين 2.

مؤتمرات دعم ليبيا
كما أشار المصدر إلى أنه جرى التباحث حول نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس، ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا، المقرر عقده في 12 نوفمبر المقبل، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد.

وفي هذا السياق، جدد أبو الغيط دعم جامعة الدول العربية لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال مرافقة الليبيين في كل جهد يرمي إلى إتمام كافة متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتقدم.

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