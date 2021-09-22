المنفي يستعرض مع أبو الغيط مشروع المصالحة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية بمقر البعثة الليبية في نيويورك (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، بمقر البعثة الليبية في نيويورك، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض المنفي «جهود المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، تلبية لتطلعات الشعب الليبي، في إشارة للتطورات الإيجابية التي تحققت خلال الأسابيع الماضية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد مؤسسات الدولة»، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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ومن جهته، أكد أبوالغيط «دعم جامعة الدول العربية لجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة الطريق التي تقود البلاد للمصالحة الوطنية الشاملة، والاستحقاق الانتخابي المقبل». كما جدد «التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية توافقية شاملة للوضع في ليبيا».

وشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الجديدة للجمعية وزير خارجية المالديف عبدالله الشاهد، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.