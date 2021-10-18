مؤسسة النفط تدعم بلديات طبرق ورأس لانوف وظاهر الجبل

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حجم الدعم المقدم لبلديات طبرق ورأس لانوف وظاهر الجبل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أنها قدمت دعمًا لعدد من البلديات في مختلف مناطق ليبيا خلال النصف الأول من هذا الشهر، وذلك ضمن نشاطها في إطار برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

بلدية طبرق

وأفادت المؤسسة بأنها سلّمت يوم الأربعاء الماضي 13 أكتوبر الجاري، شاحنة كبيرة «قلّاب» وجرّار حفر وتسوية لبلدية طبرق لدعم نشاط شركة الخدمات والنظافة داخل البلدية.

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كما أكملت المؤسسة في 3 أكتوبر الجاري مشروع الشارع النموذجي داخل بلدية طبرق بالتعاون مع حركة الكشافة والمرشدات، الذي شمل أعمال نظافة وتشجير وطلاء وتركيب ألعاب للأطفال وأماكن جلوس في أحد أهم شوارع البلدية.



بلدية خليج السدرة (رأس لانوف)

وسلّمت المؤسسة في 4 أكتوبر الجاري، بمقر شركة الشاحنات والحافلات بتاجوراء، سيارة لشفط وتفريع مياه الصرف الصحي، وأخرى لتسليك الخطوط والأنابيب، لمدينة رأس لانوف السكنية ببلدية خليج السدرة؛ لدعم أعمال النظافة والصيانة والخدمات داخل المدينة السكنية.



بلدية ظاهر الجبل

كما سلّمت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد الماضي 10 أكتوبر، جهاز أشعة XRay لمستشفى أم الجرسان بالبلدية؛ دعمًا لقطاع الصحة بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وقالت المؤسسة في منشورها إن «هذه المساهمات تأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها المؤسسة الوطنية في نطاق عملياتها وللمساهمة في حل بعض الاختناقات التي تواجهها هذه المناطق».