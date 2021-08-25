مؤسسة النفط تدعم بلدية بنت بية بـ35 أسطوانة أكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 03:52 مساء
أسطوانات الأكسجين المخصصة لبلدية بنت بية. (بوابة الوسط)

استلم عميد بلدية بنت بية، أشرف خليفة المصلح، 35 أسطوانة أكسجين من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعمها للبلدية لمواجهة جائحة «كورونا»، بحسب ما أعلنته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأشاد عميد وأعضاء المجلس البلدي بنت بية بجهود المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التنمية المستدامة لدعم البلدية في جميع المجالات ومبادرتها الإنسانية بشأن جائحة فيروس «كورونا».

وافتتحت بلدية بنت بية قبل أيام مختبر (PCR) متكاملًا لإجراء التحاليل واختبار العينات الخاصة بفيروس «كورونا» في المنطقة.

أسطوانات الأكسجين المخصصة لبلدية بنت بية. (بوابة الوسط)
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