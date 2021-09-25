الزناتي يفتتح مؤتمر التكاثر وجراحة المناظير

وزير الصحة يفتتح المؤتمر الرابع للتكاثر وجراحة المناظير، 25 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

افتتح وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الرابع لطب التكاثر وجراحة المناظير، والتي يستمر على مدى يومين.

وينظم المؤتمر ويشرف استشاري النساء والولادة بمستشفى الهواري العام محمد حمودة، واستشارية طب تكاثر هنيدة المجراب، ويشارك به لفيف من أطباء النساء والولادة وجراحة المناظير والعقم من مدن ومناطق ليبية عدة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

- الزناتي يفتتح مؤتمر التكاثر وجراحة المناظير

وأكد الزناتي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر دعم وزارة الصحة لكل المؤتمرات العلمية، متوقعا أن تسهم نتائجها في الوصول إلى خدمات مميزة لكل الليبيين.