الزناتي يدعو إلى وضع «سياسة دوائية» لمكافحة السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 10:48 مساء
اجتماع في الصحة بشأن بروتوكول علاج مرضى السرطان، 24 سبتمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دعا وزير الصحة علي الزناتي إلى وضع سياسة وطنية دوائية خاصة بمكافحة السرطان، وتطبيق بروتوكول علاجي يُراعى من خلاله جميع مراحل التعامل مع الدواء من شراء ووصف وصرف، وما يتبع لهذه المراحل من تشريعات ولوائح ناظمة، مع تحديد دور كل جهة لها صلة بالدواء.

وشدّد خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مع مسؤولين بالبرنامج الوطني لمكافحة السرطان، على أهمية تعزيز دور البرنامج الوطني لمكافحة السرطان في توعية وتثقيف المجتمع بالمرض، والحد من مسببات انتشاره، إلى جانب تطوير البنية التحتية لخدمات الأورام بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان ومعدلات الإصابة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

من جانبها، طرحت مديرة إدارة الصيدلة بالوزارة ليلى العربي خطة وطنية للتعامل مع أدوية علاج الأورام، تتضمن تحديثًا للإجراءات الخاصة بتوفير وصرف أدوية الأورام بين وزارة الصحة، وجهاز الإمداد الطبي، والبرنامج الوطني لمكافحة الأورام، ومسؤولي مراكز وأقسام علاج الأورام.

ووفقًا لتوصيات الاجتماع، سيتولى البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مسؤولية وضع بروتوكول علاجي جديد، فيما ستتجه وزارة الصحة إلى إبرام عقود مع الشركات الأم الموردة لأدوية الأورام، وفق الأصناف المحددة بالقائمة النمطية بعد إجراء التحديثات المطلوبة عليها.

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