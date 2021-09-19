وزير النفط يصدر قرارا بزيادة العلاوة الحقلية للعاملين في القطاع بنسبة 75%

وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)

قرَّر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم الأحد، زيادة نسبة «العلاوة الحقلية» للعاملين بقطاع النفط بنسبة 75% على أن «تصرف مقابل كل يوم عمل فعلي للعاملين الوطنيين بمواقع الحقول البرية والبحرية وكذلك الموانئ البحرية».

ونص القرار الذي نشرته الوزارة على زيادة 56 دينارًا للعاملين بالحقول البرية لمن أمضوا في خدمتهم أقل من خمس سنوات، و68 دينارًا لمن أمضوا أكثر من خمس سنوات إلى 10 سنوات، و74 دينارًا لمن أمضوا من 10 إلى 15 سنة في الخدمة، و81 دينارًا لمن أمضوا أكثر من 15 سنة في الخدمة.

وبالنسبة للعاملين في الحقول البحرية، نص القرار على زياردة 86 دينارًا لمن أمضوا في الخدمة أقل من خمس سنوات، و110 دنانير لمن أمضوا في الخدمة من خمس سنوات إلى 10 سنوات، و135 ينارًا لمن أمضوا في الخدمة من 10 إلى 15 سنة، و159 دينارًا لمن أمضوا أكثر من 15 سنة.

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أما العاملين في الموانئ البحرية فقد حدد القرار 46 دينارًا لمن لهم أقل من خمس سنوات في الخدمة، و58 دينارًا لمن هم أمضوا في الخدمة من خمس إلى 10 سنوات، و65 دينارًا لمن أمضوا في الخدمة من 10 إلى 15 سنة، و70 دينارًا لمن أمضوا في الخدمة أكثر من 15 سنة.

كانت وزارة النفط والغاز، أكدت في الخامس من الشهر الجاري عزمها على زيادة العلاوة الحقلية وكذلك العلاوة التمييزية لموظفي القطاع، وذلك تقديرًا لجهودهم الاستثنائية بالحقول والموانئ والمواقع النفطية.