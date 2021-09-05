وزارة النفط تعتزم زيادة علاوتين لمستخدمي القطاع

وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)

تعتزم وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية زيادة العلاوة الحقلية وكذلك العلاوة التمييزية لموظفي القطاع، وذلك تقديرًا لجهودهم الاستثنائية بالحقول والموانئ والمواقع النفطية، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الأحد.

وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «أوشكت على الانتهاء من دراسة مقدار زيادة العلاوة الحقلية» لموظفي القطاع، منوهة إلى أنه سيصدر قرار بشأنها من وزير النفط والغاز محمد عون في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي «ضمن أولوياتها واهتمامها بمستخدمي قطاع النفط والوقوف على مطالبهم والقيام بتلبيتها، وتقديرًا منها للجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون بالحقول والموانئ والمواقع النفطية، واستجابة لمساعي رؤساء اتحادات ونقابات عمال قطاع النفط في لقائهم بوزير النفط والغاز محمد إمحمد عون».

- مؤسسة النفط تعلن ضم كل منتسبي نظيرتها الموازية و«إنهاء الانقسام إلى الأبد»

- مؤسسة النفط تهنئ الدبيبة بضم جميع منتسبي «الموازية»: اليوم يقفل باب الفتنة

وأضافت الوزارة أنها «تعمل، في الوقت ذاته، على إعداد مقترح ستقدمه إلى مجلس الوزراء بخصوص زيادة علاوة التمييز للعاملين بقطاع النفط»، موضحة أنها «ستكون في حدود 40% ‎‎لشاغلي الوظائف الأساسية، و30‎‎% لشاغلي الوظائف التنفيذية؛ بينما ستكون 20% لشاغلي الوظائف العليا».

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، صدور قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، رقم (763) لسنة 2021 المؤرخ في 4 سبتمبر 2021، القاضي بدمج وتعيين كل المنتسبين التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقًا)، في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعينين.