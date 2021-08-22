توزيع 100 جرعة من مصل العقارب ووصول 8 آلاف جرعة من لقاح «كورونا» إلى مرزق

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 22 أغسطس 2021, 08:22 مساء
مخزن الأدوية التابع لإدارة الخدمات الصحية في مرزق. (أرشيفية: الإنترنت)

وزعت إدارة الخدمات الصحية في بلدية مرزق، جنوب غرب ليبيا، 100 جرعة من مصل العقارب على المراكز الصحية التابعة للإدارة في أربع مناطق، كما وصلت إلى مخازن الإدارة 8 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

وقال مشرف قسم التطعيمات بإدارة الخدمات الصحية في مرزق، مهدي امحمد السالم في حديث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الإدارة صرفت 100 جرعة من مصل العقارب للمراكز الصحية التابعة لها بمناطق تراغن ووادي عتبة والشرقية ومرزق.

وأوضح السالم أن العقارب منتشرة في المنطقة هذه الأيام بفعل حرارة الصيف، ما تسبَّب في إصابات متعددة لمواطنين بينهم أطفال، مشيرًا إلى أن جرعات مصل العقارب استلمتها الإدارة من مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان، الذي استلم كمية منها قبل أيام من الفرع الرئيسي في طرابلس.

- وصول 5 آلاف جرعة من مصل العقارب إلى فرع الإمداد الطبي فزان

وبشأن حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في المنطقة، أكد السالم أن إدارة الخدمات الصحية في بلدية مرزق استلمت اليوم 8 آلاف جرعة من اللقاح سيجري توزيعها على المراكز الصحية في مناطق مرزق وتراغن ووادي عتبة والشرقية التي ستشهد انطلاق حملة التطعيمات ضد فيروس «كورونا».

وسجلت المنطقة الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة إصابات كثيرة جرّاء لدغات العقارب ما أدى إلى وفاة عدد من الأطفال بسبب نقص الأمصال المضاد لها.

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