وصول 5 آلاف جرعة من مصل العقارب إلى فرع الإمداد الطبي فزان

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 08:36 مساء
مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان في مدينة سبها. (الإنترنت)

قال مدير فرع جهاز الإمداد الطبي في فزان، عبدالله عبدالنبي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الفرع تسلم خمسة آلاف جرعة من مصل العقارب من جهاز الإمداد الطبي الرئيسي في العاصمة طرابلس.

وأكد عبدالنبي وصول الكمية إلى مخازن فرع فزان، منوهًا إلى أنه سيتم توزيعها على المستشفيات فى المنطقة الجنوبية اعتبارًا من يوم غد الخميس، حسب الإجراءات المتبعة، وهي إحضار العبوة الفارغة لاستلام الجديدة.

وسجلت المنطقة الجنوبية خلال الصيف الجاري حالات وفاة للأطفال نتيجة لدغات العقارب ونقص المصل المضاد لها في مختلف المرافق الصحية بالمنطقة.

- الإفراج عن 20 ألف حقنة من مصل العقارب بعد التأكد من سلامتها
- هيئة الرقابة الإدارية تطالب الحكومة بسرعة توفير مصل العقارب للمنطقة الجنوبية
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وفي 15 أغسطس، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل العاجل والإيعاز لوزارة الصحة لتوفير مصل العقارب بالمنطقة الجنوبية في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين.

وأفرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، يوم الأحد، عن شحنة أمصال العقارب المقدرة بنحو 20 ألف حقنة بعد خضوعها للتحاليل البيولوجية والمعملية اللازمة والتأكد من سلامة استخدامها وفاعليتها، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

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