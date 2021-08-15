هيئة الرقابة الإدارية تطالب الحكومة بسرعة توفير مصل العقارب للمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 05:43 مساء
شعار هيئة الرقابة الإدارية. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل العاجل والإيعاز لوزارة الصحة لتوفير مصل العقارب بالمنطقة الجنوبية في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين.

وأشار الشنطي في كتاب وجَّهه إلى الدبيبة، اليوم الأحد، إلى متابعة هيئة الرقابة الإدارية المستمرة للملفات المتعلقة بقطاع الصحة، وخصوصًا عدم توفر أمصال العقارب في الجنوب واستغاثات الأهالي في المنطقة لتوفير المصل في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تنشط فيها العقارب.

- معاناة كل صيف.. الجنوب الليبي يصرخ من لدغة العقرب

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وفاة طفلين في المنطقة الجنوبية جرّاء لدغات العقارب وعدم توفر المصل المضاد لها في مختلف المرافق الصحية في المنطقة.

ويعاني سكان المنطقة الجنوبية في كل صيف لدغات العقارب، التي باتت الشكوى، منها طقسًا سنويًّا دون استجابة حكومية؛ إذ تتزايد إصابات المواطنين بهذه اللدغات، خصوصًا في مناطق أوباري، القطرون، أدري، وقطه؛ بل تسببت فى وفاة عدد من الأطفال وسط نقص المصل.

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