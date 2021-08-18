ديوان المحاسبة يعتمد تقريره السنوي للعام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 08:39 مساء
ديوان المحاسبة في اجتماعه لاعتماد تقريره السنوي للعام 2020، 18 أغسطس 2021، (صفحة الديوان على فيسبوك)

اعتمد ديوان المحاسبة صدور تقريره السنوي للعام 2020، وتعميمه على الجهات المختصة، بعد استعراضه خلال اجتماعه اليوم الأربعاء.

ووجه رئيس الديوان، خالد شكشك، الشكر للعاملين بالديوان على إنجاز التقرير، قائلًا إن «هذا الإنجاز يزيد من سقف الطموحات نحو الأفضل، ومعالجة أية مظاهر للخلل أو القصور، على الأخص الالتزام بالمواعيد المدرجة في الخطة التشغيلية للديوان، وتدعيم الملاحظات بالأدلة المؤيدة لها، والابتعاد عن الألفاظ الدالة على الأحكام القطعية بالفساد أو شخصنتها، إذ أن الحكم القطعي متروك للقضاء دون غيره»، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا شكشك المختصين في الديوان إلى التواصل مع الأطياف المستخدمة للتقرير، بما يضمن تحقيق الشفافية والإفصاح المطلوبين.

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كما تناول اجتماع الديوان مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2021، حيث أوصى بالتزام الإدارات والفروع بالتعاطي مع المنظومة الإلكترونية للأعمال الرقابية بكل جدية، لضمان نجاحها، كما وجه شكشك بالإسراع في اعتماد خطة مكتب الرقابة على الأداء، بما يكفل تنفيذ ملفات التقييم في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

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