ديوان المحاسبة: 37% من الليبيين موظفون بالدولة.. وتضخم الأعداد بسبب التعيين العشوائي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 12:10 صباحا
شعار ديوان المحاسبة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال ديوان المحاسبة في طرابلس إن عدد الموظفين بالوحدات الإدارية للدولة بلغ مليونين و362 ألفا و756 شخصا، بنسبة 37% من إجمالي تعداد البلاد السكاني.

جاء ذلك في تقريره السنوي للعام 2019، أمس الخميس، حيث بلغ مقدار الزيادة في العاملين بالجهاز الإداري حتى نهاية شهر ديسمبر في العام نفسه 259 ألفا و172 موظفا.

وتابع التقرير: «تتكفـل الدولة بصرف مرتباتهم شهريا، في ظل معدلات أداء متدنية في تقديم الخدمات العامة، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الكلي بالسلب».

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ولفت إلى دراسة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق لاحظت «ارتفاعا غير منطقي» في أعداد الموظفين، بما يفوق معدلات الأداء بالوحدات الإدارية، مرجعة ذلك إلى قرارات التعيين العشوائية «غير المدروسة».

وأوصى الديوان، المجلس الرئاسي باتخاذ التدابير التي من شأنها «الحد من التعينات العشوائية»، من خلال التعميم على كافـة الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة على إيقاف التعيين، إلا وفق الاحتياجات الحقيقية، وحسـب المصلحة العامة.

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