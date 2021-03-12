رئيس ديوان المحاسبة يوضح أسباب تأخر نشر تقرير 2019 وموعد تقرير 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 10:55 صباحا
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. (صفحة الديوان على فيسبوك)

أرجع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، السبب في تأخر إصدار تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 إلى «الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من أزمة سياسية، وحروب، إلى جانب تفشي جائحة كورونا»، متوقعًا إصدار تقرير الديوان للعام 2020 في مايو المقبل.

وفي تصريحات نقلتها صفحة الديوان على موقع «فيسبوك»، أشاد شكشك بـ«جهود أعضاء وموظفي الديوان في إنجاز التقرير رغم» الصعوبات، لافتًا إلى أن نشر التقرير يستهدف «إطلاع المجتمع الليبي على رقابة الديوان على تصرفات الموكل إليهم التصرف في الأموال والممتلكات العامة (...) ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق المساءلة المؤسساتية والمجتمعية».

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وعن تقرير الديوان للعام 2020، قال شكشك إن من المتوقع صدوره في شهر مايو المقبل «على أقصى تقدير»، مشيرًا إلى «إنجاز مهم متمثل في اعتماد منظومة المهام الرقابية والاستناد عليها في مخرجات تقرير 2019 وغيره من التقارير القادمة التي ستكون بسببها أكثر جودة ودقة»، حسب قوله.

ونشر الديوان، أمس الخميس، تقرير للعام 2019، الذي عرض في 23 فصلًا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة الليبية على المستويين الكلي والقطاعي ونتائج متابعة الموازنات التخطيطية وبعض السياسات المطبقة ونتائج فحص ومراجعة الجهات العامة الخاضعة لرقابة الديوان داخل النطاق الجغرافي لسلطة حكومة الوفاق، وفقا للاتفاق السياسي. ولا يشمل التقرير نفقات وتصرفات الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، التي تعمل بالمنطقة الشرقية.

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