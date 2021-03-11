ديوان المحاسبة: 28% ارتفاعا في الإيرادات الفعلية بالترتيبات المالية 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 09:37 مساء
رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك. (أرشيفية: الإنترنت)

قال ديوان المحاسبة إن الترتيبات المالية للدولة حققت فائضا في الإيرادات الفعلية بنسبة 28% مقارنة بالإيرادات المقدرة في العام 2019. 

ونوه التقرير السنوي للعام 2019، إلى «ارتفاع مستوى تحصيل الإيرادات النفطية الفترة بنسبة زيادة 19%»، منوها إلى «تدن نسب تحـيل باقي الإيرادات السيادية الأخرى، خصو صا الجمركية والاتصالات والمبيعات النفطية المحلية، التي لم  تتجاوز نسبة التحصيل فيها 63%، 69%، 59% على التوالي.

وكشف ديوان المحاسبة عن «عجز في الإيرادات غير النفطية بأكثر من 2.2 مليار دينار جرى تعويضه من فائض الإيرادات النفطية وبواقي سنة 2018م والرصيد المرحل من الإيرادات النفطية للعام السابق».

ونشر ديوان المحاسبة في طرابلس برئاسة خالد شكشك، اليوم الخميس، تقريره السنوي عن العام 2019 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن الدولة الليبية تمر بظروف استثنائية معقدة جراء استمرار حالة عدم الاستقرار وتوسع دائرة الحروب والصراعات والتدخلات الدولية التي زادت من حدة الاقتتال والانقسام وتسببت في حالة ازدواج السلطة التشريعية والتنفيذية والمالية ما تسبب في تقويض الديمقراطية والمساءلة والمحاسبة.

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