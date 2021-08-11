تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس باستثناء بلديات الجنوب الشرقي ومن سرت إلى امساعد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 02:56 مساء
وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، (أرشيفية: التعليم)

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف استمرار تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

وأشار المقريف إلى أن القرار اتُخذ بالتشاور مع وزير الصحة علي الزناتي الذي أكد أهمية الاستمرار في منع التجمعات، والإغلاق خلال الأسبوع المقبل حتى استقرار الوضع الوبائي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الأسبوع المقبل في تقييم جهوزية جميع المؤسسات التعليمية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكل المراقبات التعليمية.

وأوضح أنه سيعقد اجتماعًا مع اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، الأربعاء المقبل، لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق.

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تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس باستثناء بلديات الجنوب الشرقي ومن سرت إلى امساعد