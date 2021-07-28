وزارة التعليم تقرر تعليق الدراسة حتى 15 أغسطس المقبل

وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف. (وزارة التربية والتعليم)

قررت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها إلى 15 أغسطس المقبل، وذلك حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وحرصا على سلامتهم وأسرهم في ظل استمرار تفشي جائحة «كورونا».

جاء إعلان ذلك عقب اجتماع وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، بحضور مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم الدكتور سعد التائب، والمستشار بوزارة التعليم الفني والتقني مراد الكرداسي.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في الهاني، شارك فيه أيضا أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة عن المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية، عبر الدوائر المغلقة لتعذر حضورهم، موضحة أن الاجتماع خصص لمناقشة الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

وثمن وزير التربية والتعليم موسى المقريف في بداية الاجتماع جهود اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة في متابعة التزام 4300 مؤسسة تعليمية في كامل التراب الليبي بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن «إخضاع الخطة الدراسية إلى التغييرات أمر ممكن، طالما أن الأمر يتعلق بصحة كافة أركان العملية التعليمية، معلمين، وإداريين، وطلاب، وأفراد حراسات وأسرهم».

ونبه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، في كلمته خلال الاجتماع إلى «سرعة انتشار المتحور الهندي» لفيروس كورونا، مشددا على أهمية «كسر سلسلة حلقة الفيروس باستخدام التطعيمات على نطاق واسع، ووقف جميع التجمعات، وحركة انتقال المواطنين؛ لما تسببه من مخاطر في انتشار الجائحة».

وأضافت الوزارة أن الحاضرين اتفقوا في ختام الاجتماع على عقد اجتماع الأربعاء المقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق، كما اتفقوا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإطار الوبائي، إضافة إلى توزيع الأدلة الاسترشادية والبروتوكول الصحي على كافة المؤسسات التعليمية في ربوع البلاد.