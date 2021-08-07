بحضور إردوغان.. عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي في طرابلس أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 07:52 مساء
من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان, 7 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة طرابلس في أكتوبر المقبل، وبحضور الرئيس التركي.

جاء ذلك خلال جلسة عمل جمعت الطرفين ظهر اليوم بقصر وحيد الدين بإسطنبول، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، فيما حضر من الجانب التركي وزيرا التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك، خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، مع «وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريبة».

في سياق متصل شهد اللقاء، الاتفاق على وضع «جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها والتي ستسهم في تحقيق ذلك»، وفق البيان.

- الدبيبة يلتقي إردوغان في إسطنبول

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس إردوغان، التقى الدبيبة، السبت، في قصر وحيد الدين بإسطنبول، فيما استغرق اللقاء استغرق حوالي ساعة ونصف الساعة، وفق الوكالة.

من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان, 7 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميغاوات كهرباء
عربى
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
%50 من الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل
دولى
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
انطلاقا من فزان والحدود الجنوبية.. الداخلية الإيطالية تطور مشروعين لمنع تدفقات ...
ليبيا
توقيف جزائري في إسبانيا يشتبه في إرساله مقاتلين إلى جماعات إرهابية بليبيا
ليبيا
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: منطقة المتوسط ستشهد موجات حر غير مسبوقة