بحضور إردوغان.. عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي في طرابلس أكتوبر المقبل

من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان, 7 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة طرابلس في أكتوبر المقبل، وبحضور الرئيس التركي.

جاء ذلك خلال جلسة عمل جمعت الطرفين ظهر اليوم بقصر وحيد الدين بإسطنبول، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، فيما حضر من الجانب التركي وزيرا التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك، خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، مع «وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريبة».

في سياق متصل شهد اللقاء، الاتفاق على وضع «جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها والتي ستسهم في تحقيق ذلك»، وفق البيان.

- الدبيبة يلتقي إردوغان في إسطنبول

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس إردوغان، التقى الدبيبة، السبت، في قصر وحيد الدين بإسطنبول، فيما استغرق اللقاء استغرق حوالي ساعة ونصف الساعة، وفق الوكالة.

من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان, 7 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)