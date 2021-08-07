الدبيبة يلتقي إردوغان في إسطنبول

الدبيبة وإردوغان خلال لقاء في قصر وحيد الدين بإسطنبول، 7 أغسطس 2021. (الأناضول)

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وحسب المكتب الإعلامي للدبيبة، فقد «بحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة».

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن «اللقاء استغرق حوالي ساعة ونصف الساعة»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن إردوغان والدبيبة سيعقدان لقاءً ثنائيًا بداية، قبل أن يشارك وفدا البلدين في الاجتماع لاحقًا.

الدبيبة وإردوغان خلال لقاء في قصر وحيد الدين بإسطنبول، 7 أغسطس 2021. (الرئاسة التركية)