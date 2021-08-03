مصرف الأمان يعتزم إرجاع المبالغ المستقطعة من منحة الزوجة والأبناء للموطنين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 12:53 صباحا
اجتماع الكيلاني مع مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي ومدير مصرف الأمان. (وزارة الشؤؤون الاجتماعية)

قال مدير عام مصرف الأمان أحمد الدوكالي إن «المصرف بصدد إرجاع كافة المبالغ التي تم استقطاعها من المواطنين إلكترونيا» من منحة الزوجة والأبناء، مؤكدا أن «المصرف تدارك عدم تكرار الاستقطاع الإلكتروني الذي تم سابقا على حسابات المستحقين للمنحة وأنه سيقوم بصرف المنحة القادمة كاملة دون أي استقطاعات».

جاء الإعلان عن ذلك خلال مشاركة الدوكالي في اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني أمس الاثنين، مع مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي مختار الطويل بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور عدد من مستشاري الوزارة وايضا المستشار القانوني بمصرف الأمان.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش كافة الإجراءات التي جرت سابقا على صرف منحة الزوجة والأبناء بالربع الأول من العام الجاري.

- حكومة الوحدة الوطنية: الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع
- الكيلاني تعلن استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من 2021

واتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال اجتماع أمس الاثنين «على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع» بحسب ما أعلنته الحكومة والمصرف.

وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، في 20 يوليو الماضي، عن استكمال الوزارة إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من العام الجاري.

وفي 15 يوليو الجاري، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن شهور أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق شهور يناير وفبراير ومارس للعام الجاري.

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