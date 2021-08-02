حكومة الوحدة الوطنية: الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 08:38 مساء
اجتماع الدبيبة والكبير بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الاثنين 2 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قالت حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير جرى خلاله «الاتفاق على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع» بحسب ما أعلنته الحكومة والمصرف.

وأوضحت الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس خصص «لمعالجة مشكلة المقاصة المصرفية»، وشهد «الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة تداعيات المشكلة على المصارف التجارية».

- مجلس النواب يستأنف غدا مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة خطة الحكومة لرفع مرتبات المتقاعدين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك قبل نهاية العام الحالي.

وأجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الميزانية العام للدولة للعام 2021 بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية بموجب كتاب رسمي وجهته للمجلس من أجل إجراء تعديات على مشروع القانون وفق ما أعلنه في وقت سابق اليوم، الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
الرئيس أشرف غني ينتقد قرار واشنطن الانسحاب من أفغانستان ويصفه بـ«المفاجئ»
دولى
البقالي يمنح المغرب أول ذهبية منذ 2004 بتتويجه في 3 آلاف متر موانع
رياضة عالمية
أفغانستان: معارك شرسة لصد «طالبان» والرئيس الأفغاني ينتقد واشنطن
دولى
المفوضية العليا للانتخابات تعلن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
مصري يطرح «قبلة حياة» بتوقيع محمد قماح (فيديو)
ثقافة وفن
وصول مليون و260 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا
ليبيا
نشر الجيش في سيدني للإشراف على تطبيق أوامر الإغلاق
دولى
تأثر الاتصالات ومنظومات المصارف جراء قطع كابل الألياف غرب سرت
ليبيا
«يوتيوب» يعلق قناة «سكاي نيوز» المملوكة لـ« مردوخ» لنشرها معلومات مضللة حول ...
دولى
الدبيبة يرقّي وزير الداخلية خالد مازن إلى رتبة لواء
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
الأهلي طرابلس والاتحاد في نهائي التتويج بالدوري
رياضة محلية
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 33% في الربع...
اقتصاد
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 33% في الربع...
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»