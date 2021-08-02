حكومة الوحدة الوطنية: الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع

اجتماع الدبيبة والكبير بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الاثنين 2 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قالت حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير جرى خلاله «الاتفاق على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع» بحسب ما أعلنته الحكومة والمصرف.

وأوضحت الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس خصص «لمعالجة مشكلة المقاصة المصرفية»، وشهد «الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة تداعيات المشكلة على المصارف التجارية».

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وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة خطة الحكومة لرفع مرتبات المتقاعدين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك قبل نهاية العام الحالي.

وأجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الميزانية العام للدولة للعام 2021 بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية بموجب كتاب رسمي وجهته للمجلس من أجل إجراء تعديات على مشروع القانون وفق ما أعلنه في وقت سابق اليوم، الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.