الدبيبة لأعيان مرزق: معالجة مشاكل المهجرين من ضمن أولويات الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 10:05 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من أعيان مدينة مرزق،بديوان مجلس الوزراء 28 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أن «معالجة مشاكل المهجرين من ضمن أولويات الحكومة، التي منها مدينة مرزق»، مشيرًا إلى أنه «يعمل بشكل مستمر للقاء كافة الأطراف بالمدينة، وقيامه بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة الأوضاع بالمدينة». 

والتقى الدبيبة، مساء الأربعاء بديوان مجلس الوزراء، عددًا من أعيان مدينة مرزق بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

اقرأ أيضًا: الدبيبة يبحث مع الكبير تنفيذ «تدابير عاجلة» لدعم قطاعي الكهرباء والنفط ومجابهة «كورونا»

وأكد الدبيبة، تشكيل لجنة أمنية تتولى إعداد قوات أمنية للقيام بضبط الأمن بالمدينة. وأكد الأعيان خلال كلماتهم أن «الأوضاع بالمدينة سيئة وتحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة، وأن نشر قوات أمنية من خارج المدينة بمرزق يعتبر خطوة موفقة».

من جهته، أشار أبوجناح إلى أن أول زيارة لحكومة الوحدة الوطنية كانت لمدينة مرزق للوقوف على مشاكلها، مؤكدًا الشروع بخطوات على الأرض لإرساء الأمن بالمدينة خلال الأيام المقبلة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من أعيان مدينة مرزق،بديوان مجلس الوزراء 28 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من أعيان مدينة مرزق،بديوان مجلس الوزراء 28 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من أعيان مدينة مرزق،بديوان مجلس الوزراء 28 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اختتام مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
تونس تترقب خارطة طريق المرحلة المقبلة بعد إجراءات قيس سعيّد
عربى
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد المصراتي ضد أبوسليم في الدوري الممتاز
رياضة محلية
سجن موظف بالاستخبارات الأميركية سرّب معلومات عن برنامج اغتيالات بطائرات مسيرة
دولى
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
ضبط 11 ألف قرص مخدر و2 كيلو حشيش في مداهمة أمنية بمنطقة الوحيشي
ليبيا
الوسط الرياضي الليبي يودع الصحفي بشير البوسيفي
رياضة محلية
وزارة الداخلية تعلن مقتل شخص بعد إلقائه قنبلة يدوية بنقطة تفتيش في صبراتة
ليبيا
«أمازون» تنفي عزمها القبول بالبيتكوين عملة للدفع قريبا
اقتصاد
(فيديو) شاهد مواجهة الاتحاد ضد السويحلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز
رياضة محلية
«رويترز»: عقيلة يحذر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق
ليبيا
على طريقة «تايسون».. ملاكم «يعض» أذن منافسه في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وظائف متعددة لمقبس ولاعة السجائر عليك معرفتها