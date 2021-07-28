الدبيبة يبحث مع الكبير تنفيذ «تدابير عاجلة» لدعم قطاعي الكهرباء والنفط ومجابهة «كورونا»

لقاء الدبيبة مع الكبير، 28 يوليو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تنفيذ عدد من «التدابير العاجلة» تجاه عدد من الملفات، أهمها جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعم قطاعي الكهرباء والنفط.

وتناول اللقاء الإسراع في «تفعيل صناديق الإعمار» لدعم المناطق المتضررة، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتامعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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حضر الاجتماع مستشار المحافظ ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالمصرف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.