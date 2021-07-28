الدبيبة يبحث مع الكبير تنفيذ «تدابير عاجلة» لدعم قطاعي الكهرباء والنفط ومجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 02:14 مساء
لقاء الدبيبة مع الكبير، 28 يوليو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تنفيذ عدد من «التدابير العاجلة» تجاه عدد من الملفات، أهمها جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعم قطاعي الكهرباء والنفط.

وتناول اللقاء الإسراع في «تفعيل صناديق الإعمار» لدعم المناطق المتضررة، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتامعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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-  تقرير بريطاني: مشاريع بنصف تريليون دولار تحفز خطط تقاسم إعادة الإعمار في ليبيا
-  الدبيبة يقرر تسمية إمراجع أحمد ميلاد مديرا عاما لصندوق إعمار سرت
-  إنشاء صندوق إعمار سرت بقيمة مليار دينار
-  إنشاء صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بقيمة مليار و500 مليون دينار

حضر الاجتماع مستشار المحافظ ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالمصرف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

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