خلال لقائه دي مايو.. عقيلة صالح يطالب الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بالإيفاء بتعهداتها

لقاء المستشار عقيلة صالح مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في روما، الخميس 17 يونيو 2021. (مجلس النواب)

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداتها وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين» الأول، مؤكدًا «وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية، لا سيما ملف المناصب السيادية».

جاء ذلك خلال لقاء صالح مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في العاصمة روما، اليوم الخميس، التي وصلها في وقت سابق لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الإيطاليين على رأس وفد يضم عددًا من أعضاء مجلس النواب.

وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن لقاء صالح ودي مايو تناول توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وعددًا من الملفات المهمة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريبًا والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

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وأضاف أن رئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، كما أكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكد وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية، لا سيما ملف المناصب السيادية، وطالب بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداتها وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر برلين» الأول.

وثمن المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه وزير الخارجية لويغي دي مايو، دور إيطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وأعرب عن أمله في دعمها لليبيا في مؤتمر برلين المقبل لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

حضر لقاء صالح ودي مايو نائب مقررة مجلس النواب صباح جمعة، وعضو مجلس النواب عبدالقادر يحيى.

ووصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإيطالية، روما، في زيارة تستغرق يومين، استهلها بلقاء رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، وبحثا معًا «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين المجلسين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في روما، الخميس 17 يونيو 2021. (مجلس النواب)

لقاء المستشار عقيلة صالح مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في روما، الخميس 17 يونيو 2021. (مجلس النواب)