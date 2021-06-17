عقيلة يصل إلى روما ويلتقي رئيس «النواب» الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 02:34 مساء
عقيلة (يسار) خلال لقائه في روما مع رئيس مجلس النواب الإيطالي، 17 يونيو 2021. (مجلس النواب)

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة تستغرق يومين.

والتقى عقيلة فور وصوله، رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، بمقر مجلس النواب الإيطالي، وبحثا معا «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين مجلس النواب الليبي والإيطالي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وخلال اللقاء، «ثمن» عقيلة دور إيطاليا «الداعم للحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، كما تناول مع نظيره الإيطالي «تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسير العملية السياسية».

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

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