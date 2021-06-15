الداخلية توجه عناصرها إلى العجيلات لتنفيذ أوامر قبض صادرة عن النيابة

عنصران أمنيان في مدينة العجيلات، 15 يونيو 2021، (الإنترنت)

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عددًا من عناصرها إلى مدينة العجيلات للعمل على حفظ الأمن والحد من الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات المرجو منها وضع إطار فاعل لتنفيذ أوامر القبض والإحضار الصادرة عن النيابة العامة وتحت إشرافها.

جاء ذلك بعد اجتماع النائب العام، المستشار الصديق الصور، مع عدد من قيادات وزارة الداخلية والنيابة ومسؤولين عن الأمن في العجيلات، لتناول مشكلة الانفلات الأمني بالمدينة والمدن والمناطق القريبة منها، حسب بيان المكتب الإعلامي للنائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضًا.. النائب العام: إدخال قوة شرطية بسرعة إلى العجيلات لوقف الانتقام والفوضى

وخلال الأيام الماضية، شهدت العجيلات اشتباكات عنيفة بين مجموعة مسلحة تتبع محمد سالم بحرون الملقب بـ«الفار» وهو رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية التابعة لوزارة الداخلية، ومجموعة أخرى تتبع محمد بركة الملقب بـ«الشلفوح» الموالي لجهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وأضرار مادية أخرى وأعمال انتقامية، من بينها حرق المنازل.

آثار الدمار في العجيلات جراء الأحداث الأخيرة