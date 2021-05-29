الرئيس التونسي يستقبل المنفي في مطار قرطاج

قيس سعيد في استقباله المنفي في مطار قرطاج، 29 مايو 2021. (الرئاسة التونسية)

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تونس صباح اليوم السبت، حيث كان في استقباله الرئيس التونسي قيس سعيد بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي.



وتمتد الزيارة حتى الإثنين المقبل، فيما يعقد الطرفان جلسة مباحثات بقصر قرطاج تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وتركز المناقشات على «سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية»، وفق بيان للرئاسة التونسية.



وشدد البيان على ضرورة تلبية «تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا»؛ فيما يعقد المنفي وسعيد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات.