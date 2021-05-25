اللافي يشارك في افتتاح قمة توجيه وكالة الاتحاد الافريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 04:25 مساء
من الجلسة الافتتاحية للقمة الـ38 للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه وكالة الاتحاد الافريقي، 25 مايو 2021. (تويتر)

شارك نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، ممثلا لليبيا، في الجلسة الافتتاحية للقمة الـ38 للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه وكالة الاتحاد الأفريقي - مبادرة الشراكة لتنمية أفريقيا (نيباد)، التي انطلقت أعمالها منذ قليل، وفقما قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

وذكرت وهيبة، عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «القمة المنعقدة افتراضيا ستناقش ملفات التنمية، وتعزيز الشراكة على مستوى القارة».

يأتي ذلك في حين يشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أعمال قمة رؤساء دول حوض بحيرة تشاد، التي تنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وتأتي زيارة المنفي إلى نيجيريا، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس نيجيريا، محمد بخاري، للمشاركة في القمة التي ستبحث التحديات الأمنية في منطقة حوض تشاد، وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.

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