المنقوش تشدد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة «في إطار وجداول زمنية واضحة»

لقاء المنقوش مع المبعوث الأممي بمقر وزارة الخارجية. (البعثة الأممية)

شددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «في إطار واضح وجداول زمنية واضحة»، وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس التي وصلها قبل ايام وأجرى فيها لقاءات مع مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى.

وقالت البعثة الأممية إن كوبيش والمنقوش «جدد كلاهما التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا امتثالاً لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، فضلاً عن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير حسبما طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

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وأبلغت المنقوش المبعوث الأمي بحاجة ليبيا «إلى برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة».

وأضافت البعثة في بيانها أن كوبيش والمنقوش اتفاقا على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا، بما في ذلك من خلال تيسير الدعم الإنساني للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وإعادتهم الطوعية إلى أوطانهم وإعادة توطينهم، ومن خلال عمل صناديق وبرامج وكالات الأمم المتحدة لضمان تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الليبي على نحو أفضل.