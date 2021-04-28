كوبيش: استياء من التأخير في فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 09:10 مساء
مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

نوه المبعوث الأممي يان كوبيش إلى «استياء من التأخير في فتح الطريق الساحلي وحث على الإسراع في إزالة كل المعوقات في هذا الصدد»، وذلك خلال استقبال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الثلاثاء كوبيش.

وأطلع كوبيش، خلال اللقاء، اللجنة العسكرية على «نتائج مباحثاته مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يمثلون دولا مختلفة، بينها دول أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا»، و«العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 (2021) اللذين جرى اعتمادهما مؤخرا»، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.

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وفي اليوم نفسه، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن محمد المنفي عقد اجتماعا مشتركا مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنا جهودهم ومجددا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، وأعلن المنفي، تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي.

والسبت الماضي، بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين إعطية القطراني اليوم، في بنغازي، مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية الممثلة للقيادة العامة لـ«القوات المسلحة العربية الليبية»، ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها ليتمكن المواطنون من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن.

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